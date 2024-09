Milano, 18 set. (LaPresse) – Parlando nel secondo giorno di esplosioni in tutto il Libano Hashem Safieddine, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah ha detto: “Questi attacchi saranno certamente puniti in modo unico. Ci sarà una vendetta sanguinosa e unica”. Lo riporta il Times of Israel. Cugino e stretto collaboratore del leader del gruppo terroristico Hassan Nasrallah, Safieddine ha aggiunto: “Non ne parlerò a lungo perché domani il leader di Hezbollah parlerà e tutto sarà rivelato. E ci troveremo in una nuova situazione e in un nuovo confronto con questo nemico”. “Il nemico”, ha continuato, “deve sapere che non siamo sconfitti, che non cederemo, che non ci ritireremo e che non ci faremo influenzare da quello che sta facendo questo nemico”.

