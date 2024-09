Roma, 18 set. (LaPresse) – L’attenzione di Israele si è spostata sul fronte settentrionale, poiché sta iniziando una “nuova fase” della guerra. Lo ha detto il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, incontrando il personale dell’aeronautica militare dello Stato ebraico nella base aerea di Ramat David. Lo riporta The Times of Israel, citando una l’ufficio di Gallant. “Credo che siamo all’inizio di una nuova fase in questa guerra e dobbiamo adattarci”, ha affermato Gallant. “Avremo bisogno di coerenza nel tempo, questa guerra richiede grande coraggio, determinazione e perseveranza”, ha aggiunto, ricordando che gli obiettivi di guerra di Israele nel nord sono “chiari e semplici: riportare gli abitanti delle città del nord alle loro case in sicurezza. Non abbiamo dimenticato gli ostaggi e non abbiamo dimenticato i nostri compiti nel sud. Questo è il nostro dovere e lo stiamo svolgendo allo stesso tempo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata