Torino 17 set. (LaPresse) – “Nella regione europea c’è caos regolatorio” e “siccome vediamo indecisione, non solo nelle normative, adattiamo la capacità produttiva in base alle vendite di Bev. Se la domanda c’è, aumentiamo la produzione, altrimenti sarebbe un bagno di sangue”. Lo dice il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, rispondendo a una domanda sulla gigafactory di Termoli sottolineando che “riprogrammeremo le tempistiche fino a quando sarà necessario”. “Quando le vendite di Bev in Europa saranno prevedibili – ribadisce -investiremo e lo faremo nei Paesi di riferimento, Italia e Germania, ma dipende dalle capacità dei governi europei. Noi stiamo facendo la nostra parte”. E ancora: “I governi si stanno tirando indietro nel sostegno alla classe media e quindi, nonostante stiamo portando auto sotto i 25mila euro, i clienti esitano, forse anche per i punti di ricarica”.

