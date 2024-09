Milano, 17 set. (LaPresse) – “Intorno alle 15.30 (le 14.30 italiane, ndr), diversi cercapersone sono esplosi tra i dipendenti di diverse unità e istituzioni di Hezbollah . Queste misteriose esplosioni hanno finora causato la morte di una bambina e di due nostri fratelli, e hanno ferito molte persone”. È quanto fa sapere il partito sciita libanese in un comunicato. “I servizi specializzati di Hezbollah stanno attualmente conducendo un’indagine approfondita, sia a livello di sicurezza che tecnico per comprendere le cause di queste esplosioni simultanee”, ha aggiunto Hezbollah, come riporta la testata libanese L’Orient-Le Jour, “allo stesso tempo, i servizi medico-sanitari stanno curando i feriti in vari ospedali delle regioni libanesi”.

