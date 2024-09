Milano, 16 set. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron, in accordo con il primo ministro Michel Barnier, ha proposto Stéphane Séjourné, ministro dell’Europa e degli Affari esteri, come commissario europeo per il prossimo mandato. “Séjourné è stato presidente del gruppo Renew al Parlamento europeo durante la precedente legislatura e soddisfa tutti i criteri richiesti”, fanno sapere fonti dell’Eliseo, “il suo impegno per l’Europa gli consentirà di sostenere pienamente questa agenda per la sovranità”.

