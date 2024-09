Milano, 14 set. (LaPresse) – “Che dire: nessuno ha davvero bisogno di un conflitto nucleare. È una storia molto brutta con un esito molto brutto. Ecco perché finora non è stata presa alcuna decisione di usare armi nucleari”. È quanto scrive sui social il vice capo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. “Anche se, per dirla tutta, ci sono i presupposti formali per farlo, chiari a tutta la comunità mondiale e in linea con la nostra dottrina di deterrenza nucleare”, aggiunge, “ma la Russia è paziente. Dopo tutto, è ovvio che una risposta nucleare è una decisione estremamente difficile con conseguenze irreversibili”. “Tuttavia, i pomposi subalterni anglosassoni non vogliono riconoscere una cosa: ogni pazienza ha un limite”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata