Napoli, 13 set. (LaPresse) – “Voglio essere chiaro una volta per tutte: gli eventi a cui lei fa riferimento non hanno mai per nulla inciso sulle dinamiche della predisposizione dei sistemi di sicurezza, mai. È stata una delle grandi articolazioni un po’ fantasiose di quella vicenda. Mai si è avuto timore, non è successo nulla che potesse compromettere la cornice di sicurezza che sarà predisposta per l’occasione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha incontrato la stampa al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella Prefettura di Avellino, rispondendo a una domanda sui timori di possibili ripercussioni sull’organizzazione del G7 della Cultura a Napoli a seguito del caso che ha visto coinvolto l’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

