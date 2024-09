Bruxelles, 12 set. (LaPresse) – Per quanto riguarda la proposta di affidare una vicepresidenza esecutiva della Commissione europea a Raffaele Fitto, “stiamo negoziando e ci sono diverse questioni sul tavolo. Tuttavia, alla fine, dobbiamo vedere la proposta, vogliamo parlare di priorità e posizioni. Non riusciamo a capire come un governo che non ha sostenuto von der Leyen possa ora avere un posto in Commissione allo stesso livello di noi o del Ppe”. Lo afferma una fonte qualificata del gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo. “Von der Leyen è diventata presidente della Commissione europea grazie al sostegno delle forze pro-europee. È stata molto chiara nel dire che vuole lavorare con le forze pro-europee. Ecco perché non va bene per noi che ci sia un vicepresidente esecutivo dell’Ecr”, rimarca la fonte.

