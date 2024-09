Roma, 12 set. (LaPresse) – A quanto apprende LaPresse a Bruxelles, per la presentazione dei piani strutturali di bilancio la Commissione non si aspetta che molti rispetteranno la data del 20 settembre: essendo le nuove regole all’esordio, saranno ammessi anche i piani presentati con “qualche settimana” di ritardo, a ottobre inoltrato. Molti Stati vogliono infatti agganciare i piani ai loro documenti programmatici di bilancio, il cui termine per la presentazione è fissato al 15 ottobre.

