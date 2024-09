Roma, 12 set. (LaPresse) – Il Ministero dell’Interno sta valutando di non consentire le manifestazioni pro Palestina a ridosso del 7 ottobre. A Roma il 5 è infatti previsto un corteo nazionale in sostegno al popolo palestinese. È quanto apprende LaPresse da fonti accreditate che spiegano che però la decisione non è ancora stata presa. La paura infatti è che possano rappresentare un problema per l’ordine pubblico e che possano rappresentare un “tentativo di inneggiare all’eccidio”.

