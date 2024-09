Roma, 12 set. (LaPresse) – Tre membri dello staff dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) rimasti uccisi nel raid nel quale è stata colpita una scuola nell’area di Nuseirat sarebbero stati miliziani di Hamas. Lo sostengono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. L’Idf afferma che “dopo aver ricevuto l’accusa che i lavoratori palestinesi locali dell’agenzia Unrwa sono stati uccisi dell’attacco, l’Idf ha contattato ieri l’agenzia per dettagli e nomi al fine di esaminare l’accusa in modo approfondito e al momento in cui scriviamo non ha ancora ricevuto risposta nonostante le ripetute richieste”. Le forze israeliane dicono di aver ucciso, nell’attacco, nove agenti di Hamas, compresi Muhammad Adnan Abu Zaid, Iyad Matar e Yasser Ibrahim Abu Sharar, che l’Idf qualifica come membri “dello staff dell’Unrwa”.

