Torino, 11 set. (LaPresse) – L’inflazione statunitense si raffredda per il quinto mese consecutivo, mentre la Federal Reserve si prepara a tagliare i tassi di interesse. Ad agosto l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,2%, lo stesso incremento di luglio. Lo riporta l’U.S. Bureau of Labor Statistics. Su base annua l’indice è aumentato del 2,5 percento, il minimo dal febbraio 2021. Il dato è sceso dello 0,4% rispetto a quello di luglio e rispetto alla stima del 2,6%. Escludendo i costi volatili di cibo ed energia, l’inflazione core è cresciuta del 3,2% ad agosto rispetto a 12 mesi prima, come a luglio. Su base mensile, i prezzi core sono aumentati dello 0,3% il mese scorso, in crescita rispetto allo 0,2% di luglio.

