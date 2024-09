Milano, 10 set. (LaPresse) – Boom di 90 e punteggio minimo altissimo ai test di Medicina. Secondo quanto apprende LaPresse infatti, dalla pubblicazione delle graduatorie il punteggio minimo per entrare a Medicina è di 78,6, ancora più alto rispetto alle previsioni. In altre parole, bisognava rispondere correttamente ad almeno 54 domande su 60. Per accedere agli atenei più ambiti sarà dunque necessario un punteggio ancora più alto e prossimo a 90 che è il punteggio massimo.

