Madrid (Spagna), 8 sett. (LaPresse) – L’oppositore venezuelano Edmundo Gonzalez è arrivato in Spagna. L’aereo dell’aeronautica spagnola a bordo del quale ha viaggiato dal Venezuela, è atterrato alla base aerea di Torrejón de Ardoz, vicino Madrid. Lo si apprende dal ministero degli Esteri spagnolo. Gonzalez, che viaggia accompagnato dalla moglie e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e di Governo, Diego Martínez Belío, è stato ricevuto dalla Segretaria di Stato per l’America Latina e la Spagna nel Mondo, Susana Sumelzo. Da questo momento inizieranno le procedure per la sua richiesta di asilo nel Paese iberico che sarà accolta, come ha già annunciato il capo della diplomazia spagnola José Manuel Albares.

