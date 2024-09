Caracas (Venezuela), 7 set. (LaPresse/AP) – E’ stata revocata l’autorizzazione al Brasile a rappresentare diplomaticamente l’Argentina in Venezuela. Nel motivare la sua decisione, che ha effetto immediato, il ministero degli Esteri di Caracas ha accusato i sei oppositori che da mesi hanno trovato rifugio all’interno dell’ambasciata argentina, posta sotto la protezione di Brasilia, di progettare attentati contro il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e la sua vice,Delcy Rodríguez. Da agosto il Brasile si occupa della custodia delle sedi diplomatiche di Perù e Argentina in Venezuela, nonché della rappresentanza dei loro interessi e cittadini nel Paese, in seguito all’espulsione dei membri di entrambe le legazioni. Agenti di polizia nelle scorse ore avevano circondato l’ambasciata argentina a Caracas.

