Roma, 7 set. (LaPresse) – Tre paramedici sarebbero morti in un raid condotto dalle forze israeliane a Froun, nel sud del Libano. Lo riferisce il ministero libanese della Sanità, citato da Nna. “L’attacco da parte del nemico israeliano a una squadra di difesa civile libanese mentre lavorava per spegnere gli incendi causati dai recenti raid israeliani nella città di Froun oggi, ha portato al martirio di tre paramedici e al ferimento di altri due, uno dei quali è in condizioni critiche”, afferma il dicastero che condanna “questo sfacciato attacco israeliano che ha preso di mira una squadra di un apparato ufficiale affiliato allo Stato libanese”, il secondo attacco “dello stesso genere contro una squadra di ambulanze in meno di 12 ore”. Secondo il dicastero libanese “l’insistenza del nemico israeliano nell’accumulare tali attacchi proibiti dal diritto internazionale non è altro che una conferma della sua barbarie e delle sue intenzioni aggressive che non lasciano spazio allo svolgimento di missioni umanitarie che sono solitamente consentite anche nelle guerre più brutali e dure”.

