Roma, 7 set. (LaPresse) – “Ogni donna deve essere libera di vivere la propria essenza, nel rispetto degli spazi altrui. Per comprendere appieno gli spazi conquistati, è necessaria l’umiltà di ascoltare la storia con una mente aperta. Solo così possiamo definire quegli spazi fino a raggiungere la dimensione della verità, che apre la possibilità di scegliere consapevolmente e comprendere che ci sono strade diametralmente opposte tra cui scegliere”. Così Maria Rosaria Boccia in un post su Instagram in cui tagga la premier Giorgia Meloni e posta due immagini, un frame della premier che si tocca il naso stamattina al Forum di Cernobbio e il titolo di un sito con le sue dichiarazioni di stamattina, “la mia idea delle donne è diametralmente opposta”.

