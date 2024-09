Roma, 4 set. (LaPresse) – “Dopo sette anni di sofferenza e aspettative non siamo ancora soddisfatti. Manca la giusta condanna dei colpevoli, che noi ci aspettiamo possa avvenire entro tempi consoni”. Lo ha detto a LaPresse Daniela Burigotto, madre di Marco Gottardi, morto il 14 giugno 2017 insieme alla fidanzata Gloria Trevisan nell’incendio della Grenfell Tower a Londra. Le autorità britanniche hanno pubblicato oggi il rapporto finale dell’inchiesta sulla strage in cui morirono 72 persone. “Non si sa ancora quando inizierà questo processo, forse nel 2026 – ha aggiunto -, avremo pace solamente quando i responsabili pagheranno. Non è vendetta, ma solo la richiesta di una giusta pena per una tragedia che è avvenuta solamente perché qualcuno ha preferito un misero risparmio rispetto alla sicurezza delle persone. Loro continuano la loro vita, mentre le nostre sono state distrutte per sempre”.

