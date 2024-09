Roma, 2 set. (LaPresse) – Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, avrebbe detto ieri alle famiglie degli ostaggi statunitensi trattenuti nella Striscia di Gaza che il presidente americano, Joe Biden, starebbe valutando la possibilità di presentare a Israele e Hamas una proposta definitiva per un accordo sul rilascio degli ostaggi e sul cessate il fuoco nell’enclave entro la fine della settimana. Lo riporta Axios, citando due fonti a conoscenza diretta dell’incontro. Sullivan e il principale consigliere del presidente Biden per il Medioriente, BrettMcGurk, avrebbero inoltre detto alle famiglie di non sapere se si arriverà a un accordo, ma avrebbero sostenuto che ci sono possibilità e detto di sperare che questo possa avvenire entro due settimane.

