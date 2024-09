Milano, 2 set. (LaPresse) – “Gli slogan sono belli, però poi purtroppo si smontano con i dati. In tema di occupazione, di lavoro povero, di lavoro precario e lavoro femminile, temo per la segretaria del Pd che i numeri smentiscano tutto quello che dice, perché i numeri dicono che in tutti questi fattori le cose vanno meglio di quando al governo c’era la sinistra”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a ‘4 di sera’ in onda su Retequattro, replicando alla segretaria del Pd, Elly Schlein. “E mi dispiace francamente che per dover sempre attaccare una sinistra che ha sostenuto nella sua storia di essere vicina ai lavoratori oggi non riesca a gioire del fatto che il salario per i lavoratori aumenta grazie alle nostre iniziative sul cuneo, che il salario delle mamme lavoratrici aumenta grazie alle nostre iniziative sulla decontribuzione, che il numero dei disoccupati diminuisce e che i contratti sono molto meno precari di quanto lo fossero quando al governo c’erano loro. Capisco la difficoltà, non lo vogliono accettare però questo dicono i dati”, ha aggiunto.

