Milano, 2 set. (LaPresse) – “Il commento del primo ministro allo sciopero è un’ulteriore prova del suo distacco” dalla realtà. Lo afferma il sindacato israeliano di Histadrut, riferendosi alle parole di Benjamin Netanyahu. “L’affermazione secondo cui l’appello per il ritorno dei rapiti che muoiono a Gaza aiuterebbe Sinwar, contribuisce a far dimenticare all’opinione pubblica israeliana chi è stato colui che ha trasferito miliardi di dollari in valigie ad Hamas”, ha aggiunto Histadrut, “il primo ministro, sotto la cui sorveglianza si è verificato il più grande disastro per il popolo ebraico dopo l’Olocausto, dovrebbe investire i suoi sforzi nel riportare in vita i nostri figli e le nostre figlie e non in sacchi neri”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata