Milano, 30 ago. (LaPresse) – Ad agosto i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto ‘carrello della spesa’ accelerano su base tendenziale (da +0,7% a +0,9%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto decelerano (da +1,8% a +1,1%). Lo stima in via preliminare l’Istat. “Nel comparto alimentare i prezzi dei prodotti lavorati tendono ad aumentare il loro ritmo di crescita su base annua, contribuendo all’accelerazione dei prezzi del “carrello della spesa” (+0,9% da +0,7%). Un sostegno all’inflazione si deve inoltre all’evoluzione dei prezzi dei servizi, che risente delle tensioni nel settore del trasporto aereo. Ad agosto l’inflazione di fondo sale a +2,0% (da +1,9% di luglio)”, è il commento dell’istituto ai dati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata