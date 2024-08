Brugherio (Monza Brianza), 29 ago. (LaPresse) – “Domani porto al tavolo il tema di stipendi e pensioni, non faremo miracoli, ma come l’anno tra mille problemi abbiamo aumento le buste paga, anche quest’anno vogliamo aumentare gli stipendi e le pensioni. Sulle pensioni qualcuno dice che bisogna mandare in pensione la gente più tardi, per la Lega l’obiettivo è cancellare la legge Fornero che ha rovinato milioni di italiani”. Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dal palco della festa della Lega a Brugherio in provincia di Monza.

