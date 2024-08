Francoforte (Germania), 29 ago. (LaPresse) – Sahra Wagenknecht, la presidente del partito dei cosiddetti ‘rossobruni’ tedeschi, l’Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw), è stata vittima di un attacco con lancio di vernice questa sera durante la sua campagna elettorale a Erfurt, in Turingia, dove domenica sono in programma le elezioni regionali. Wagenknecht, riporta Welt, ha tenuto un discorso sulla piazza della cattedrale della capitale. Mentre stava per terminare la sua esibizione, dopo più di 40 minuti, un uomo davanti al pubblico ha superato le transenne e si è inginocchiato davanti al palco, per poi spruzzare Wagenknecht con un liquido rosso. Due agenti dell’Ufficio federale della polizia criminale hanno immobilizzato a terra l’aggressore e lo hanno ammanettato. Successivamente è stato annunciato che la situazione era sotto controllo e che “Sahra” stava bene.

