Milano, 28 ago. (LaPresse) – Dopo quasi quattro giorni di custodia da parte della polizia francese, Pavel Durov, il fondatore di Telegram, è stato trasferito oggi in tribunale. Lo ha appreso l’emittente francese Bfmtv, secondo cui il giudice istruttore ha posto fine alla custodia di Durov in vista di un primo interrogatorio e di un’eventuale incriminazione. Arrestato sabato 24 agosto dopo l’atterraggio del suo aereo a Le Bourget, poco fuori Parigi, il cittadino franco-russo è oggetto di indagine per la mancanza di moderazione sull’applicazione di messaggistica, che conta quasi un miliardo di utenti in tutto il mondo.

