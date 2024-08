Milano, 28 ago. (LaPresse) – “L’escalation della guerra israeliana in Cisgiordania contro le città, i villaggi e i campi di Jenin, Tulkarem, Tubas e altre città palestinesi, oltre al genocidio nella Striscia di Gaza, porterà a risultati terribili e pericolosi”. È quanto ha detto il portavoce ufficiale della presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Nabil Abu Rudeineh, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. “Il mondo deve agire immediatamente e con urgenza per frenare questo governo estremista (di Israele ndr.) che rappresenta una minaccia per la stabilità della regione e del mondo intero”, ha aggiunto il portavoce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata