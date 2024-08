Milano, 27 ago. (LaPresse) – I funzionari ucraini si stanno preparando a presentare ai massimi responsabili della sicurezza nazionale degli Stati Uniti un elenco di obiettivi a lungo raggio in Russia che, a loro avviso, l’esercito di Kiev potrebbe colpire se Washington fosse d’accordo. È quanto riporta Politico, secondo cui l’Ucraina sta usando la lista come un ultimo tentativo disperato per convincere Washington a dare il proprio ok all’utilizzo di armi americane sul territorio russo. Secondo tre persone a conoscenza degli sforzi dell’Ucraina, il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov e Andriy Yermak, consigliere senior del presidente Volodymyr Zelensky, saranno a Washington questa settimana e hanno in programma di presentare la lista all’amministrazione durante i loro colloqui.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata