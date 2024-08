Milano, 27 ago. (LaPresse) – In questo momento le forze armate ucraine, composte da circa 500 persone, stanno cercando di sfondare nei pressi di Nekhoteyevka e di Shebekino, nella regione russa di Belgorod. È quanto afferma il canale di notizie russo ‘Mash’, secondo cui, a giudicare dalle conversazioni radio intercettate, tra i combattenti ci sono mercenari stranieri provenienti da Polonia, Georgia e Stati Uniti. Secondo le informazioni di Mash, è in corso una battaglia nei pressi di Nekhoteyevka, dove circa 200 soldati ucraini sono atterrati vicino al confine russo e hanno cercato di superarlo. Allo stesso tempo, circa 300 soldati ucraini si sono recati al checkpoint di Shebekino, dove ora è in corso un combattimento. Le guardie di frontiera russa hanno reagito, poi sono arrivati gli elicotteri che hanno bombardato le truppe di Kiev. Oggi sono esattamente tre settimane dalla controffensiva della regione di Kursk da parte dei soldati ucraini. Secondo Mash, nella regione di Belgorod i militari ucraini hanno usato la stessa tattica.

