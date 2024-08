Roma, 27 ago. (LaPresse) – In quest’ottica, Saint Martin torna a parlare anche di “France 2030” che affronta i tre grandi temi del paese: la decarbonizzazione, l’innovazione e la reindustrializzazione. “Due anni dopo il suo lancio, il bilancio di France 2030 è positivo. Sono stati impegnati oltre 30 miliardi di euro. A fine 2023, si contavano 4.370 progetti supportati, 2.000 brevetti depositati, 40.000 posti di lavoro diretti creati o mantenuti e 4 gigafactories di batterie pianificate. Per quanto riguarda la decarbonizzazione, i progetti sostenuti sviluppano le energie rinnovabili, l’efficienza energetica degli edifici e la mobilità sostenibile. Nell’innovazione, i finanziamenti per la R&S sono stati rafforzati, in particolare nei settori della salute, delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale. Sono stati creati fondi per sostenere le startup e le Pmi innovative, con un focus sulle deep tech e le tecnologie emergenti. Infine, sono state lanciate iniziative per accelerare la trasformazione digitale delle imprese francesi. Per quanto riguarda la reindustrializzazione, sono stati fatti sforzi per rilocalizzare le industrie strategiche in Francia. Gli investimenti modernizzano le installazioni industriali esistenti con tecnologie avanzate (robotica, automazione e IoT) e le formazioni migliorano le competenze nell’industria per rispondere alle sfide delle nuove tecnologie e al loro impatto sui processi produttivi”.

