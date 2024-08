Napoli, 26 ago. (LaPresse) – Infine, si legge nel ricorso presentato dalla Regione Campania alla Corte Costituzionale, “vi è una gravissima violazione del principi di legalità, in quanto l’individuazione dei Lep viene affidata al Governo senza predeterminare alcun principio o criterio direttivo, in contrasto con la Costituzione”, e “si affida l’intesa ad una trattativa con il Governo, mortificando il ruolo delle Conferenze, in violazione del principio di leale collaborazione e impedendo di verificare le ricadute dei singoli percorsi sull’insieme delle Regioni e su tutta la rete delle autonomie locali”.

