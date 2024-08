Roma, 22 ago. (LaPresse) – Giacomo Passeri “è stato trovato con dosi di droga importanti. Abbiamo seguito la vicenda fin dall’inizio. Sembrava fosse una questione di ‘fumo’ invece si è sentito male in aeroporto perché sarebbe esploso un ovulo di cocaina che aveva in pancia insieme ad altri. Seguiremo la vicenda ma il traffico di droga c’era”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del meeting di Rimini. “Vigileremo affinché tutti i diritti siano rispettati e vediamo il processo di appello – ha aggiunto – la pena deve essere privazione della libertà ma non mortificazione o offesa della dignità del detenuto. Sicuramente non abbandoniamo nessun italiano”.

