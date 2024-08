Roma, 21 ago. (LaPresse) – “Oggi inizia ufficialmente la prima fase del processo costituente del MoVimento 5 Stelle. Una bellissima sfida, un’occasione di vero confronto e partecipazione per rinnovare l’azione politica del Movimento”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in un messaggio pubblicato sul sito del Movimento e indirizzato a “amiche/i, iscritte/i e simpatizzanti”. “Il Movimento è nato con una forte carica rivoluzionaria, una forte tensione innovativa – ricorda quindi l’ex premier -. E’ per questo che dobbiamo vivere la nostra parabola politica mettendoci seriamente e radicalmente in discussione. E’ l’unico modo per essere sicuri di perseguire l’unico obiettivo che davvero conta per una forza politica: perseguire la cura degli interessi dei cittadini. Dobbiamo affrontare questo percorso con coraggio e determinazione, guardando al futuro, senza indugiare in un passato che non ritorna. Il Paese, oggi più che mai, ha ‘bisogno’ del Movimento”. “Siamo e dovremo sempre essere radicali nel difendere i nostri principi e valori. Siamo e rimarremo sempre ‘scomodi’, sempre intenti a contrastare la degenerazione che spinge la classe politica a perdere di vista i bisogni dei cittadini per ritagliarsi forme di privilegio e spazi di impunità. Liberiamo le energie”, conclude Conte.

