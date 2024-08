Milano, 21 ago. (LaPresse) – Gli inquirenti che indagano sull’omicidio di Sharon Verzeni stanno sentendo alcuni parenti della donna mai ascoltati prima d’ora. Lo apprende LaPresse da fonti investigative. Questa mattina nella sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo è stata audita per circa tre ore la madre del compagno della 33enne, accoltellata tre settimane fa mentre camminava di notte a Terno d’Isola, non molto lontano dalla sua abitazione. Dopo aver riascoltato nei giorni scorsi il fidanzato, i fratelli, il cognato e i genitori di Sharon, gli inquirenti devono ora completare l’audizione di tutte le persone che compongono la sfera relazionale della vittima. Le audizioni andranno quindi avanti, in ordine e tempi legati alle diverse attività che chi indaga sta portando avanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata