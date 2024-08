Milano, 19 ago. (LaPresse/AP) – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che Israele ha accettato una proposta ponte per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza e ha invitato Hamas a fare lo stesso. Parlando ai giornalisti a Tel Aviv ha detto che “in un incontro molto costruttivo, Netanyahu ha confermato che Israele accetta la nostra offerta di mediazione. Ora Hamas dovrebbe fare lo stesso”. Blinken ha aggiunto: “I mediatori dovrebbero riunirsi e completare un processo in cui concorderanno su come attuare gli impegni che figurano nell’accordo. Si tratta di questioni ancora complesse che richiederanno decisioni difficili. C’è un senso di urgenza qui e in tutta la regione per arrivare al traguardo, e arrivarci il prima possibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata