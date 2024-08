Milano, 14 ago. (LaPresse) – “Stiamo facendo ulteriori progressi nella regione di Kursk. Da uno a due chilometri in diverse aree dall’inizio della giornata. E più di 100 militari russi catturati nello stesso periodo”. È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social, dopo la relazione mattutina del comandante in capo dell’esercito Oleksandr Syrsky sulla situazione in tutte le principali aree, in particolare Toretsk e Pokrovsk, e sull’operazione nella regione russa di Kursk.

