Roma, 14 ago. (LaPresse) – Il procuratore generale federale presso la Corte federale di giustizia tedesca avrebbe ottenuto un mandato d’arresto contro un cittadino ucraino sospettato di essere tra i sabotatori dei gasdotti Nord Stream. Lo riporta tagesschau. Il presunto sabotatore si sarebbe di recente recato in Polonia. Altri due cittadini ucraini, tra cui una donna, sarebbero sospettati dagli investigatori di aver partecipato agli attacchi, forse come sub che avrebbero attaccato esplosivo alle condutture.

