Milano, 13 ago. (LaPresse) – Poco fa sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza due razzi a lungo raggio verso il centro di Israele. I missili sono atterrati in mare, al largo della costa di Tel Aviv. I residenti della zona riferiscono di aver sentito un’esplosione. Hamas ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, affermando di aver lanciato due razzi su Tel Aviv. Lo riporta il Times of Israel. L’ultima volta che Hamas aveva lanciato razzi su Tel Aviv era stato a fine maggio. Secondo l’esercito israeliano, un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza è caduto in mare al largo della costa centrale di Israele, mentre un secondo razzo non è riuscito ad attraversare il confine ed è caduto all’interno di Gaza.

