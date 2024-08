Roma, 10 ago. (LaPresse) – La Russia è “profondamente scioccata” dal raid israeliano su una scuola di Gaza. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Lo riporta Interfax. “Notiamo con rammarico che tali attacchi nella Striscia di Gaza, le cui vittime sono civili, sono sistematici – ha aggiunto – esortiamo la parte israeliana ad astenersi dagli attacchi contro obiettivi civili che non possono essere giustificati”. Secondo Zakharova “tragedie come quella che è successa oggi minano gli sforzi internazionali volti a ridurre la situazione nella zona del conflitto israelo-palestinese e un cessate il fuoco precoce, così come lo scambio fra persone detenute”.

