Roma, 10 ago. (LaPresse) – I servizi di soccorso di Gaza hanno riferito che 11 bambini e 6 donne sono morti nell’attacco israeliano che ha colpito una scuola a Gaza City. Ne dà notizia Haaretz. L’attacco, hanno riferito i servizi di soccorso, avrebbe preso di mira un edificio a due piani, con le donne al piano superiore e gli uomini e i ragazzi al piano terra, utilizzato anche come spazio per la preghiera. Il bilancio totale delle vittime sarebbe ora di 93. In precedenza un portavoce delle autorità di Gaza aveva riferito ad Al Jazeera che i morti erano almeno 100. Il direttore dell’ospedale al-Ahli di Gaza City, Fadel Naeem, ha dichiarato all’Associated Press che la struttura ha ricevuto 70 corpi di persone uccise nell’attacco e parti del corpo di almeno altre 10 persone.

