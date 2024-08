Roma, 7 ago. (LaPresse) – Nella regione di Sumy è stata annunciata l’evacuazione obbligatoria in 23 insediamenti di cinque comunità per un totale di 6mila persone interessate, tra cui 425 bambini. Lo riportano i media ucraini, citando il capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy Volodymyr Artyukh. “Ho firmato l’ordinanza” per l’evacuazione “obbligatoria in 23 insediamenti di cinque comunità nel distretto di Sumy”, ha affermato, aggiungendo che il provvedimento dovrebbe riguardare 6mila persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata