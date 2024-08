Milano, 6 ago. (LaPresse) – Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha detto che dopo una prima indagine sul presunto drone caduto sulla Highway 4 nei pressi della città di Mazra’a, nel nord di Israele, si è scoperto che si trattava in realtà di un razzo intercettore di Tel Aviv che ha mancato il bersaglio in aria e ha colpito il suolo. Almeno 7 persone sono rimaste ferite, di cui uno è in condizioni critiche. Lo riportano i media israeliani.

