Milano, 6 ago. (LaPresse) – Il premio Nobel, il professor Muhammad Yunus, ha accettato di guidare il governo ad interim del Bangladesh in qualità di consigliere principale. Una fonte attendibile ha confermato la notizia al Daily Star. “Quando sono stato contattato per conto degli studenti, all’inizio non ero d’accordo. Ho detto loro che avevo molto lavoro da finire. Ma gli studenti me lo hanno chiesto ripetutamente”, ha detto Yunus, secondo quanto riportato dalla fonte. Yunus ha aggiunto: “Se gli studenti possono sacrificarsi così tanto, se la gente del paese può sacrificarsi così tanto, allora anch’io ho una certa responsabilità. Poi ho detto agli studenti che posso assumermi la responsabilità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata