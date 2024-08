Roma, 3 ago. (LaPresse) – “In risposta a quanti, sui media o in dichiarazioni pubbliche, hanno sostenuto anche oggi che talune disposizioni del decreto legislativo n. 103/2024 aiuterebbero ‘le azienda senza sicurezza’ o richiederebbero di preavvisare le imprese prima dei controlli, si ritiene necessario precisare quanto segue. Tali notizie e interpretazioni sono del tutto prive di fondamento. Sarebbe sufficiente leggere le norme nella loro interezza per capire come il decreto in questione non abbia pressoché alcun impatto sui controlli in materia di lavoro e legislazione sociale”.E’ quanto precisa la ministra del Lavoro Marina Calderone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata