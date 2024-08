Milano, 2 ago. (LaPresse) – “Sulla base di prove schiaccianti, per l’Uruguay è chiaro che Edmundo Gonzalez Urrutia ha ottenuto la maggioranza dei voti nelle elezioni presidenziali venezuelane. Ci auguriamo che la volontà del popolo venezuelano venga rispettata”. È quanto scrive in un post sul social X il ministro degli Esteri uruguayano Omar Paganini. In precedenza anche Stati Uniti e Argentina hanno affermato di riconoscere Gonzalez come legittimo presidente.

