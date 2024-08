Roma, 2 ago. (LaPresse) – Arriva il grande esodo estivo: da oggi a domenica 3 agosto è previsto il primo weekend da bollino nero sulle autostrade italiane. I prezzi dei carburanti sulla rete però restano stabili: il prezzo medio praticato oggi sulla benzina in modalità self è 1.93 euro al litro, quello del gasolio di 1.83 euro al litro, il Gpl servito invece si attesta a 0.85 euro al litro e il metano servito a 1.45 euro al litro. E’ quanto si legge nell’aggiornamento quotidiano del ministero delle Imprese e del Made in Italy della media prezzi nazionale sulla rete autostradale. Anzi, l’andamento delle ultime due settimane mostra un lievissimo calo: sempre secondo l’osservatorio del Mimit, lunedì 20 luglio infatti la benzina self si attestava a 1.95 euro al litro e il gasolio a 1.85 euro al litro.

