Washington (Usa), 1 ago. (LaPresse) – Gli Stati Uniti confermano lo scambio di prigionieri con la Russia. “Dai tempi della Guerra fredda non c’è mai stato un numero simile di individui scambiati in questo modo e non c’è mai stato, per quanto ne sappiamo, uno scambio che abbia coinvolto così tanti Paesi, così tanti stretti partner e alleati degli Stati Uniti che lavorano insieme”, ha detto ai giornalisti il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan.

