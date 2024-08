Roma, 1 ago. (LaPresse) – La Russia rilascerà il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich e l’ex marine statunitense Paul Whelan nell’ambito di un importante scambio di prigionieri con gli Stati Uniti. Lo riporta Bloomberg sul proprio sito, citando persone a conoscenza dei fatti. I due ex prigionieri, detenuti da Mosca con accuse di spionaggio respinte da Washington, sarebbero in viaggio verso destinazioni al di fuori dei confini russi. In cambio gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero restituire, in base all’accordo, alcuni detenuti.

