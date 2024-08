Roma, 1 ago. (LaPresse) – Il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, ha disposto l’apertura di un’inchiesta, per in momento contro ignoti, sul maxi rogo che ieri ha interessato e distrutto gran parte della collina di Monte Mario. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, le prima fiamme sarebbero partite da alcune baracche nei pressi di via Romeo Romei. Gli investigatori, non escludono la mano di un piromane, o di più persone che potrebbero aver appiccato gli inneschi in più parti del parco in simultanea. Il fascicolo è stato affidato al procuratore aggiunto Giovanni Conzo.

