Roma, 31 lug. (LaPresse) – “Stiamo continuando a lavorare in queste ore per evitare un estensione del conflitto” in Medioriente “alla luce del susseguirsi degli eventi. Lancio un appello affinché si faccia tutto il possibile per evitare una escalation”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il question time alla Camera. “Questo pomeriggio – ha proseguito – sentirò il vicepremier e ministro degli Esteri degli Emirati e presiederò una riunione con gli ambasciatori della regione e l’Unità di crisi per un punto operativo della situazione con particolare riguardo alla sicurezza dei nostri connazionali”.

