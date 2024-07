Roma, 30 lug. (LaPresse) – Le Forze di Difesa Israeliane hanno confermato che l’alto comandante di Hezbollah Fuad Shukr è stato ucciso in un attacco aereo israeliano nella capitale libanese Beirut questa sera. In un comunicato, l’Idf ha dichiarato che Shukr, noto anche come Hajj Mohsin, è il più alto comandante di Hezbollah ucciso da Israele. Shukr faceva parte del Consiglio della Jihad, il massimo organo militare di Hezbollah, ed era considerato il capo della sua divisione strategica.

